Кількість хворих на цукровий діабет може зрости до 435 млн.

Кількість хворих на цукровий діабет у світі може зрости до 2030 року з нинішніх 285 млн. до 435 млн. чоловік, а щорічна шкода світовій економіці, що завдається цією недугою, може досягти півмільярда доларів.

З таким попередженням виступила Міжнародна діабетична федерація (МДФ) напередодні Всесвітнього дня боротьби з діабетом, що відзначається сьогодні, передає ІТАР-ТАСС.

Згідно з поширеними даними, щороку цукровий діабет розвивається у 7 мільйонів чоловік, і щорічно це захворювання, що займає четверте місце в списку найнебезпечніших, забирає життя 4 млн. чоловік. У 2010 році збитки світової економіки від наслідків цукрового діабету, на думку експертів, становитимуть 376 млн. доларів, що дорівнює 11,6% всіх витрат у світі на медицину.

Всесвітній день боротьби з діабетом відзначається під егідою ООН з 2007 року. Дата 14 листопада була вибрана на знак визнання заслуг одного з відкривачів інсуліну, канадського фізіолога і лікаря Фредеріка Бантінга, який народився цього дня в 1891 році. Сьогодні сотні пам`ятників, монументів, відомих будівель по всьому світу підсвічуватимуться синім кольором - кольором символу, затвердженого ООН для цукрового діабету (синє коло). Серед них - статуя Христа-Спасителя і гора Цукрова голова у Ріо-де-Жанейро, площа Згоди в Парижі, Бранденбурзькі ворота в Берліні.