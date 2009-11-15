Податківці перехопили Мерседес, повний горілки

Співробітники податкової міліції у Вінниці вилучили 750 ящиків нелегальної горілки.

Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції ДПА у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, в зупиненому автомобілі Мерседес, який прямував на один зі складів у районі Старого міста було виявлено 4,5 тисяч пляшок (150 ящиків) об’ємом 0,25 літрів горілки і 12 тисяч півлітрових пляшок (600 ящиків) – все було марковано марками акцизного збору з явними ознаками підробки. Невдовзі це підтвердила й експертиза: марки виготовлені не на відповідному державному підприємстві, а роздруковані на принтері.

Як зазначається у повідомленні, за накладними півлітрова пляшка «Пшеничної» коштує трохи більше 11 гривень. Тоді як у роздрібній торгівлі вона реалізовувалася б не менш ніж по 18 гривень за пляшку (мінімальна встановлена ціна – 17,96 грн.).

Весь нелегальний товар – 16,5 тисяч пляшок «Пшеничної» горілки на суму майже 300 тисяч гривень вилучено.

Порушено кримінальну справу за ст. 216 Кримінального кодексу України (незаконне використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору), що передбачає покарання - від штрафу від 100 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк від 3-х до 5-ти років.