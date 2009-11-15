Українські банки за 10 місяців втратили 23,6 мільярда

Національний банк України уточнив раніше оприлюднені дані щодо збитків українських банків за підсумками січня-жовтня 2009 року.

Як повідомляється на сайті НБУ, сума збитків виявилася на 5,369 млрд. грн. більше і становила 23,569 млрд. грн. порівняно з прибутком у сумі 9,4 млрд. грн. роком раніше.

За уточненими даними, сума доходів банків збільшилася на 0,162 млрд. грн. – до 119,962 млрд. грн.

Витрати банків становили 143,531 млрд. грн., що на 5,53 млрд. грн. більше від раніше оприлюдненого показника.

Станом на 1 листопада 2009 року, ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 185 банків, у стані ліквідації перебувають 12 банків.