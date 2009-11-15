Погода на 16 листопада

16 листопада на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода.

Як повідомили УНІАН у Укргідрометцентрі, на Закарпатті, Прикарпатті, в більшості районів Лівобережжя пройдуть невеликі дощі, в Криму помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, в Криму південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів до 7° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині та в прикарпатських областях 7-12°.

На Київщині утримається хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 0-4° тепла, вдень 3-8°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.