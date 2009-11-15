На Сумщині в ДТП загинули двоє дітей

У суботу в Шосткінському районі Сумської області сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло троє пасажирів, ще одну людину доставлено до реанімаційного відділення центральної районної лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби Управління ДАІ ГУМВС України в Сумській області, 33-річний водій автомобіля «Ауді» разом із п’ятьма пасажирами, рухаючись по автодорозі «Шостка-Зноб Новгородське», не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і зіткнувся з деревом.

В результаті ДТП загинули троє пасажирів: 31-річна дружина водія та їхня 4-річна донька, а також хлопчик, якому в грудні мало виповнитись 1 рік. Мати загиблого хлопчика також постраждала, і її з травмами доставлено до лікарні.