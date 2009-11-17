Економіка України продовжує зміцнюватися

В Україні зростання промислового виробництва в жовтні порівняно з вереснем поточного року на 5% демонструє, що найбільш складний період розвитку промислового комплексу країни подолано й, починаючи з першого кварталу 2010 року, можна очікувати стабілізації ситуації й нарощування обсягів виробництва.

Про це йдеться в коментарі міністра економіки України Богдана ДАНИЛИШИНА, розміщеному на сайті Міністерства економіки України.

Зокрема, за словами міністра, в жовтні порівняно з вереснем позитивні результати розвитку продемонстрували як орієнтовані на внутрішній ринок галузі: харчова промисловість (15,7%), легка промисловість (1,1%), обробка деревини й виготовлення виробів із деревини, окрім меблів (3,1%), так і основні експортоорієнтовані галузі – металургійне виробництво й виробництво готових металевих виробів (7,3%), хімічна й нафтохімічна промисловість (3,5%).

«Окремо слід зупинитися на позитивних зрушеннях у металургійному виробництві. Після падіння виробництва у вересні (на 7,1%), що було пов`язано головним чином із ситуацією, що склалася з дією форс-мажорних обставин через дефіцит металургійної сировини – коксу й коксівного вугілля, галузь у жовтні істотно наростила обсяги виробництва не лише порівняно з вереснем, але й порівняно з жовтнем 2008 року (зростання на 16,2%), що набагато вище за середні показники 2000-2008 років. Зазначу, що зростання в жовтні 2009 року до жовтня попереднього року є рекордним показником для даного виду діяльності, починаючи з 2004 року», – заявив Б.ДАНИЛИШИН.

Також, зазначає міністр, після істотного зростання у вересні (+16,1%) у жовтні продовжилося зростання виробництва й у машинобудуванні (+1,9% до вересня). «Слід зазначити, що даний показник є набагато вищим середнього впродовж 2000-2008 років (0,1%)», – підкреслив він.

Також Б.ДАНИЛИШИН зазначив істотне покращення ситуації в регіональному розрізі. «У жовтні до вересня спостерігалося нарощування виробництва в 20 регіонах. Лідерами зростання промислового виробництва були Тернопільська (41,4%), Хмельницька (29,8%), Вінницька (28,5%), Волинська (13,1%), Дніпропетровська (12,4%), Херсонська (12%) області. Крім того, в чотирьох регіонах зафіксовано зростання показників промислового виробництва в розрахунку місяць 2009 року до відповідного місяця 2008 року, тоді як у вересні таке зростання було лише в Тернопільській області» – зазначив він.

За даними міністра економіки, продовжується істотне покращення ситуації – жовтень до жовтня дав зниження промвиробництва на 6,2%, тоді як вересень до вересня – 18,4%. «Як наслідок зазначених позитивних зрушень, за підсумками січня-жовтня ми маємо скорочення обсягів виробництва на 26,4%, тоді як за підсумками січня-вересня падіння становило 28,4%», – підкреслив Б.ДАНИЛИШИН.

«З огляду на те, що в більшості країн світу спостерігаються аналогічні тенденції поступового зменшення глибини падіння на тлі пожвавлення динаміки попиту й цін на світових ринках, ми очікуємо продовження тенденції відновлення вітчизняного промислового виробництва не лише у внутрішньоорієнтованих секторах економіки України, але й у секторах, орієнтованих на зовнішній ринок», – зазначив Б.ДАНИЛИШИН.