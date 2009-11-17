Керівництво податкової адміністрації збереться о 10.00

17 листопада 2009 року о 10.00 у Державній податковій адміністрації України відбудеться розширене засідання колегії ДПА України за участі голови ДПА України Сергія БУРЯКА, керівників структурних підрозділів та голів ДПА областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України, на засіданні йтиметься про підсумки роботи органів податкової служби за січень-жовтень 2009 та заходи забезпечення надходження платежів усіх рівнів у 2009 році.

Акредитація представників ЗМІ проводиться за тел. 247-35-01, 247-35-83 до 09.20 17 листопада 2009 року.