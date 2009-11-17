Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 8,14 грн./дол., продають - за 8,19 грн./дол., курс трохи знизився порівняно з 16 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,09-8,17 грн./дол., з продажу – в межах 8,17-8,21 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також трохи знизився порівняно з 16 листопада - до 12,14/12,31 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,97-12,25 грн./євро, з продажу - в межах 12,26-12,50 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках порівняно з 16 листопада підвищився на 0,2% і становить в середньому 0,2764/0,2856 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,2835 грн./рубль, з продажу - в межах 0,283-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,13 грн./дол., продажу - 8,19 грн./дол. Курс ненабагато знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,09-8,17 грн./дол., з продажу - в межах 8,17-8,21 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва також трохи знизився порівняно з 16 листопада і становить 12,16/12,30 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,09-12,20 грн./євро, з продажу - в межах 12,25-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 16 листопада підвищився на 0,7% і сьогодні становить 0,2762 грн./рубль, продажу – не змінився - 0,2857 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,282 грн./рубль, з продажу - в межах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курси валют, визначені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,12/8,23 грн., євро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,24 грн., євро – 11,90/12,50 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,14/8,22 грн., євро – 12,10/12,40 грн., рубль – 0,277/0,287 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 17 листопада, становить: гривні до долара США – 7,9933, до євро – 11,961973, до російського рубля – 0,2788.