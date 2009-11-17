Де можна отримати препарат Таміфлю безплатно

Фонд Eurolab забезпечує Таміфлю адресно і безоплатно, всіх, хто гостро потребує цього препарату. Про це УНІАН повідомив засновник і президент фонду Eurolab, керівник штабу «Кияни проти грипу» Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, штаб «Кияни проти грипу», придбав 2 тисячі упаковок препарату за ціною сто доларів. «Ми видаємо ліки безплатно для людей у критичному стані. Насамперед, медичним працівникам, а також постачаємо до київських пологових будинків, звідки нам приходять адресні запити»,- сказав А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ, підкресливши, що штаб допомагає лише адресно, аби уникнути «різного роду спекуляцій і можливості наживатися на чужих бідах».

Він зазначив, що люди й досі звертаються за допомогою до штабу «Кияни проти грипу». «Заповнивши спеціальну форму, кожен хворий, який потребує Таміфлю, може отримати ліки", - сказав керівник штабу.

Водночас А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ висловив нерозуміння діями українських чиновників, які почали купувати Таміфлю «лише через тиждень після початку епідемії свинячого грипу». «Чому закупівля не була зроблена до початку епідемії - це незрозуміло. Адже препарат діє у перші 48 годин. На третій день хвороби він абсолютно даремний і неефективний", - зазначив експерт.

Довідка УНІАН. Мета громадської ініціативи народний штаб «Кияни проти грипу» - зменшити рівень захворюваності серед населення на грип і інформувати про особливості перебігу хвороби і запобіжних засобах. Однією з перших ініціатив, організованих народним штабом за підтримки благодійного фонду «Eurolab», була організація безкоштовних пунктів тестування на грип А/H1N1 у найбільших торгово-розважальних центрах Києва. Про особливості грипу А/H1N1 і перебігу хвороби можна дізнатися на спеціально створеному сайті: www.griph1n1.com.ua

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