У Києві від грипу і ГРВІ померли 11 людей

У Києві станом на 16 листопада, зареєстровано 104 тис. 154 особи, які захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, та 11 летальних випадків внаслідок цих хвороб (від початку епідемії з 29 жовтня 2009 р.).

Про це йдеться в інформації Оперативного штабу МОЗ України, оприлюдненій сьогодні Київською міською санітарно-епідеміологічною станцією.

Зокрема, за останню добу звіту (тобто з 15 на 16 листопада – УНІАН) у столиці захворіли 4 тис. 964 особи, з яких 3 тис. 63 – дорослих (в т.ч. 11 – вагітні та породілля) і 1 тис. 901 – діти віком до 18 років. За цю ж добу госпіталізовано 91 особу. Станом на 16 листопада в реанімаційних відділеннях лікарень перебувають 13 осіб, на штучній вентиляції легень – 2 особи.

Протягом останньої доби звіту в Києві не було смертельних випадків від ГРВІ чи грипу.

Згідно з офіційною інформацією МОЗ, в місті з числа госпіталізованих з початку епідемії виписано 1 тис. 333 особи, в т.ч. з діагнозом грип чи пневмонія – 536 осіб.

За даними Оперативного штабу, по Україні загалом з моменту початку епідемії на грип та ГРВІ захворіло 1 млн. 400 тис. 999 осіб. З них було госпіталізовано 78 тис 326 хворих. Смертельних випадків по країні від зазначених хвороб зареєстровано всього 1 тис. 136, причому за добу 16 листопада – 16.

Водночас, в інформації Оперативного штабу МОЗ не уточнюються дані щодо конкретно захворюваності на грип А/H1N1.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на ранок 11 листопада був зареєстрований 31 випадок захворювання на грип А/H1N1 і 6 смертей від цього вірусу.