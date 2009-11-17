Продавця героїну повернуть до Росії

У Полтавській області міліціонери затримали 37-річного торговця героїном, який перебував у міжнародному розшуку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив Центр громадських зв`язків Головного управління МВС України у Полтавській області.

За даними центру, затриманий у 2002 році у Росії був засуджений до десяти років позбавлення волі за зберігання і збут героїну в особливо великих розмірах.

«Проте під час суду він втік від російських міліціонерів, симулюючи погіршення стану здоров`я, вийшов із залу судових засідань і зник. Суд ухвалив вирок фактично за відсутності підсудного. З того часу він переховувався в Україні», – повідомили в ЦГЗ.

Затриманий проживав на території Полтавської області, Полтави і час від часу міняв місце проживання, щоб його не знайшли.

«Час від часу він працював на будівництвах, і ніде не влаштовувався офіційно. Днями у ході проведення правоохоронними органами оперативно-профілактичних заходів він був виявлений співробітниками Київського райвідділу міліції Полтави», - повідомили в ЦГЗ.

На даний момент засуджений знаходиться під вартою і, згідно з міжнародними угодами про екстрадицію злочинців, буде повернений до Російської Федерації.