Вартість квартир у Києві (по районах)

На вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир із 9 по 15 листопада 2009 року зросла на 0,61%, або 10 дол., – до 1591 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1184 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2600 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Голосіївському районі – на 0,68% (11 дол.) – до 1607 дол., Оболонському – на 0,40% (6 дол.) – до 1582 дол., Солом‘янському – на 0,60% (9 дол.) – до 1455 дол., Подільському – на 0,13% (2 дол.) – до 1465 дол., Дарницькому – на 0,16% (2 дол.) – до 1184 дол., Деснянському – на 1,10% (13 дол.) – до 1233 дол./кв. м, Шевченківському – на 0,74% (15 дол.) – до 2099 дол., Дніпровському – на 0,59% (7 дол.) – до 1272 дол., Печерському – на 1,07% (27 дол.) – до 2600 дол./кв. м. і Святошинському районі – на 0,09% (1 дол.) – до 1321 дол.

У компанії зазначають, що всі ціни вказано за результатами реальних операцій.

Як повідомляв УНІАН, на вторинному ринку Києва середня вартість продажів 1-3-кімнатних квартир у жовтні 2009 року зросла на 2,02%, або 31 дол., – до 1567 дол./кв. м, у третьому кварталі ц.р. – зросла на 2,77%, або 41 дол., – до 1536 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» із 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості й котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.