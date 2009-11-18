Повторний продаж Луганськтепловозу може досягти 90 млн. дол.

Ціна поверненого в державну власність контрольного пакета акцій ВАТ «ХК «Луганськтепловоз» при повторній приватизації може скласти до 90 млн. дол. Про це повідомив УНІАН аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Денис САКВА.

За словами аналітика, поточна капіталізація компанії становить 90 млн. дол. Відповідно, за оцінкою Д.САКВИ, вартість запланованого до повторної приватизації пакета (76% статутного фонду) складе 68 млн. дол. «Враховуючи той факт, що за придбання контролю часто виплачується премія, ймовірно, можна розраховувати на оцінку до 90 млн. дол.», - зазначив аналітик.

Д.САКВА також додав, що список потенційних покупців при повторному продажу підприємства, найімовірніше, буде таким же, як і минулого разу: фінансово-промислові групи ТАС, «Приват», і російський «Трансмашхолдинг», можливо, компанії з бізнес-групи Костянтина ЖЕВАГО.

Найбільш оптимальним часом продажу підприємства аналітик вважає час після виборів Президента України, коли зменшаться політичні ризики.

Як повідомляв УНІАН, на думку аналітика інвестиційної групи «Сократ» Максима ШТЕПИ, компанія може бути продана з істотною премією (до 50%) до поточної ринкової ціни (поточна капіталізація підприємства становить 86 млн. дол.).

Таким чином, за словами аналітика, ціна «Луганськтепловоза» може досягти 120-130 млн. дол., що практично вдвічі більше ціни 58 млн. дол., заплаченої за підсумками першої приватизації підприємства.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна України 19 липня 2006 року оголосив конкурс з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 76% акцій ХК «Луганськтепловоз».

23 березня 2007 року Фонд визнав КК «Брянський машинобудівний завод» (що входить у "Трансмашхолдинг") переможцем конкурсу: пакет був проданий за 292,505 млн. грн. при стартовій ціні 292 млн. грн. Покупець був внесений до реєстру власників «Луганськтепловоза» 13 квітня 2007 року.

У жовтні 2009 року реєстратор цінних паперів «Центр-Реєстратор» списав 76% акцій ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" з рахунку Керуючої російської компанії «Брянський машинобудівний завод», і зарахував їх на рахунок Фонду державного майна України. Акції були зараховані на рахунок ФДМУ на підставі рішення Луганського господарського суду від 12 жовтня.