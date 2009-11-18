Експерт: «свинячий» грип діагностують швидко і легко

Засновник і президент фонду Eurolab, керівник штабу «Кияни проти грипу» Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ в інтерв`ю УНІАН спростував інформацію про те, що в країні не було можливості повсюдно виявляти вірус грипу A/H1N1.

«Особливості діагностики грипу такі, що його виявляють в світі швидко і легко. У цьому питанні немає підгрунтя для спекуляцій і паніки. Eurolab, наприклад, оперативно забезпечив можливість діагностики цієї інфекції. Якщо в країні чекають на інфекційну епідемію, до неї готуються. Це звичайні заходи – проводиться профілака, кампанії вакцинації тощо. Для системи української охорони здоров’я ця епідемія не мала би бути несподіванкою, адже урядові документи підготували ще кілька місяців тому", - сказав А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

На його думку, в Україні була створена легенда, що у нас немає устаткування, на якому можна діагностувати свинячий грип. «Це - неправда. Правда полягає в тому, що в країні є фахівці і техніка, яка дозволяє діагностувати грип. Організація «Кияни проти грипу» може навчити цьому безкоштовно всіх медичних працівників країни", - сказав А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, медики Eurolab розробили грунтовний теоретичний і практичний матеріал, який найближчим часом з`явиться на сайті www.griph1n1.com.ua.

«Ми плануємо провести семінар з питань діагностування і лікування грипу A/H1N1. Лікарі, які не зможуть приїхати, можуть ознайомитися з матеріалами семінарського заняття в електронному вигляді", - сказав президент фонду Eurolab.