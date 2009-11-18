Князевич не хоче, щоб фармацевтів зробили ворогами народу

В Україні перевірено близько 8 тисяч аптечних закладів на наявність необхідного переліку ліків.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я.

Як повідомив заступник голови Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів та виробів медичного призначення Леонід КОСЯЧЕНКО під час селекторної наради в МОЗ України, триває моніторинг цін у всіх регіонах України.

«Порушення цінової дисципліни на сьогодні відсутнє. Всі, хто реалізує лікарські засоби, діє в рамках встановленого коридору цін», - сказав Л.КОСЯЧЕНКО.

Разом із тим, за ті чи інші порушення в сфері обігу лікарських засобів анульовано 50 ліцензій. Також він пояснив, що препарат "Озельтамивір", який відсутній в аптечній мережі, в повному обсязі забезпечений у медустановах усіх рівнів.

Крім того міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ поінформував про підписання наказу щодо предметно-кількісного обліку препарату «Таміфлю». Він пояснив, що такий крок є упереджувальним, аби вберегти медиків від «справ лікарів».

«Я не хотів би, аби сьогодні фармацевтичну систему робили ворогами народу. Проте, правил гри мають дотримуватись всі сторони – і держава, і бізнес», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.