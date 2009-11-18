В Артемівську двоє чоловіків вбили сусіда, який залив їхню квартиру

В Артемівську Донецької області двоє чоловіків забили до смерті сусіда, який залив їхню квартиру.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, до Артемівського міськвідділу міліції з лікарні надійшло повідомлення про те, що до них в несвідомому стані доставлено 49-річного чоловіка. У потерпілого діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи ребер. Незабаром потерпілий помер у лікарні.

Працівники кримінального розшуку за підозрою у скоєнні злочину затримали 30-річного жителя Харківської області і 36-річного жителя м. Часів Яр. З`ясувалося, що вони вибили вхідні двері, проникли до квартиру потерпілого, де побили його з помсти, оскільки той залив квартиру, в якій вони розпивали спиртні напої.

Запобіжний захід щодо затриманих обирається.