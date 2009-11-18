За добу від грипу і ГРВІ померли 18 осіб

В Україні внаслідок грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій померли 344 людини, зокрема, за останню добу - 18.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

За даними відомства, станом на 18 листопада, загалом в Україні зареєстровано 1 млн. 502 тис. 345 випадків захворювання на грип та ГРВІ. Госпіталізованими за весь час епідемії (з 29 жовтня) були 85 тис. 904 людини. 233 людини перебувають у відділеннях реанімації, 42 – на штучній вентиляції легень.

Епідемічний поріг перевищений у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Рівненській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях, а також у Києві.