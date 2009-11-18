Прокуратура Черкаської області направила до суду справу про хабар

Прокуратура Черкаської області направила до суду для розгляду по суті справу про хабар, отриманий заступником голови Маньківської райдержадміністрації Черкаської області.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА, слідчий відділ прокуратури області порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України відносно заступника голови Маньківської РДА.

Встановлено, що він вимагав та у приміщенні райдержадміністрації отримав хабар у сумі 10 тисяч доларів США за сприяння у вирішенні питання про надання у приватну власність земельної ділянки площею 1 га.