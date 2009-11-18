Прокуратура Черкаської області направила до суду справу про хабар
23:29, 18 листопада 2009Суспільство
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Заступник РДА вирішував земельне питання
Прокуратура Черкаської області направила до суду для розгляду по суті справу про хабар, отриманий заступником голови Маньківської райдержадміністрації Черкаської області.
Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора Черкаської області Ольга ЛАКТІОНОВА, слідчий відділ прокуратури області порушив кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України відносно заступника голови Маньківської РДА.
Встановлено, що він вимагав та у приміщенні райдержадміністрації отримав хабар у сумі 10 тисяч доларів США за сприяння у вирішенні питання про надання у приватну власність земельної ділянки площею 1 га.
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