Вартість торговельних приміщень у Києві (по районах)

У Києві середня вартість торгових приміщень у жовтні поточного року зросла на 4,12% порівняно з вереснем п.р. – до 1988,5 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили к групі компаній «Траєкторія» (Київ).

Згідно з повідомленням, найбільше зростання цін спостерігалося в Подільському (5,57%), Голосіївському (5,27%), Оболонському (4,95%) районах. Зниження цін у цілому по районах не було.

За даними компанії, в жовтні п.р. середня вартість квадратного метра торгових приміщень у центрі міста становила 5 тис. дол., Голосіївському районі – 1657,3 дол., Дарницькому – 1097,8 дол., Деснянському – 1006,7 дол., Дніпровському – 1091,8 дол., Оболонському – 1831,0 дол., Печерському – 2759,3 дол., Подільському – 2013,3 дол., Святошинському – 1263,3 дол., Солом’янському – 1557 дол., Шевченківському районі – 2596 дол.

Як повідомляв УНІАН, в Києві середня вартість торгових приміщень у вересні поточного року знизилася на 0,07% – до 1914,88 дол. за 1 кв. м.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української рієлторської групи.