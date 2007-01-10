Софі Лорен овдовіла

У Женеві 10 січня 2007 року у віці 94 років помер Карло Понті (Carlo Ponti), відомий італійський кінопродюсер і чоловік актриси Софі Лорен. Про його смерть повідомило агентство Reuters. За інформацією агентства ANSA.it, причиною смерті Понті стало захворювання легенів.

Карло Понті, юрист за освітою, почав працювати в кіноіндустрії в 1941 році. Він продюсував такі відомі фільми, як "Дорога" Федеріко Феліні (1954), "Боккаччо `70" Вітторіо де Сіка (1962), "Доктор Живаго" Девіда Ліна (1965), "Фотозбільшення" і "Професія: репортер" Мікеланджело Антоніоні (1966 і 1975).

Карло Понті і Софі Лорен оформляли шлюб двічі - в 1957 і 1966 роках. Їх перший шлюб був визнаний недійсним через італійське законодавство (Понті формально вважався двоєженцем, оскільки не міг дістати розлучення). Тільки після того, як Лорен, Понті і перша дружина Понті змінили італійське громадянство на французьке, брак кинодіви і знаменитого продюсера був остаточно оформлений. У цьому шлюбі у них народилося двоє синів - Карло Понті-молодший і Едуардо Понті.

Лента.ру