Вартість оренди офісів у Києві (по районах)

У Києві середня вартість оренди офісних приміщень у жовтні поточного року зросла на 5,4% порівняно з вереснем п.р. – до 20,8 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у групі компаній «Траєкторія» (Київ).

Згідно з повідомленням, у жовтні найбільше зростання цін на оренду офісних приміщень було зафіксоване у Святошинському (7,7%), Голосіївському (7,34%) і Подільському (6,6%) районах.

За даними компанії, в жовтні п.р. середня вартість оренди 1 кв. м офісних приміщень к центрі міста становила 52 дол., у Голосіївському – 17 дол., Дарницькому – 11,33 дол., Деснянському – 11 дол., Дніпровському – 11,33 дол., Оболонському – 17,33 дол., Печерському – 27 дол., Подільському – 26 дол., Святошинському – 17 дол., Солом’янському – 15,33 дол., Шевченківському – 23,33 дол.

Як повідомляв УНІАН, у Києві середня вартість оренди офісних приміщень у вересні поточного року зросла на 0,77% порівняно із серпнем п.р. – до 19,79 дол./кв. м.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української рієлторської групи.