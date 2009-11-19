В Одесі арештували капітана, який застрелив солдата

Військовий суд Одеського гарнізону виніс постанову про взяття під варту строком на 10 діб офіцера 28-ї окремої механізованої бригади 6 армійського корпусу капітана Віктора КАРПОВА, з табельної зброї якого дістав смертельне поранення військовослужбовець, колишній житель міста Миколаєва Антон Морозов.

Як повідомили УНІАН у Військовій прокуратурі Південного регіону України, постанова суду прийнята після подання військового прокурора Одеського гарнізону, полковника юстиції Володимира ПЕТРУНЕНКА.

Зараз слідчі прокуратури виконують заходи, передбачені законодавством, для повного та об`єктивного розслідування обставин, які привели до смертельного поранення військовослужбовця А.Морозова. Капітан В.КАРПОВ знаходиться на гауптвахті.

«Військовою прокуратурою Одеського гарнізону порушено кримінальну справу за ч.2 ст.414. «порушення правил поводження із зброєю, що спричинило смерть потерпілого», - повідомив старший помічник військового прокурора Південного регіону України полковник юстиції Едуард ПЛЕШКО. Військові слідчі, яким доручено розслідування кримінальної справи, зацікавлені у встановленні всіх обставин, які спричинили цю трагедію, підкреслив він. Ні про які спроби “зам`яти” дану справу не може бути й мови, додав Е.ПЛЕШКО.

За його словами, в рамках слідчих дій вже відпрацьовано цілий комплекс заходів, зокрема проведено огляд місця події та опитані свідки. Крім того, під час досудового слідства будуть перевірені інші версії за фактом загибелі військовослужбовця.