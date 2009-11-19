Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,14 грн./дол., продають – по 8,20 грн./дол., курс трохи підвищився порівняно з 18 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,08-8,17 грн./дол., з продажу – в межах 8,18-8,22 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також дещо підвищився порівняно з 18 листопада – до 12,10/12,30 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,96-12,21 грн./євро, з продажу – в межах 12,23-12,35 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 18 листопада, знизився на 0,3% і становить у середньому 0,2721 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2854 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,2835 грн./рубль, з продажу – в межах 0,284-0,291 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,14 грн./дол., продажу – 8,20 грн./дол. Курс підвищився на 0,2% відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,16 грн./дол., з продажу – в межах 8,18-8,23 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи підвищився, порівняно з 18 листопада, і становить 12,15/12,28 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,20 грн./євро, з продажу – в межах 12,23-12,35 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці, порівняно з 18 листопада, підвищився на 0,3% і сьогодні становить 0,2740 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2861 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,2835 грн./рубль, з продажу – в межах 0,285-0,291 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,12/8,23 грн., євро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,25 грн., євро – 11,90/12,45 грн., рубль – 0,27/0,29 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,14/8,22 грн., євро – 12,05/12,35 грн., рубль – 0,278/0,288 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 19 листопада, становить: гривні до долара США – 7,9909, до євро – 11,951989, до російського рубля – 0,27827.