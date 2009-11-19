На Прикарпатті батько застрелив двох синів
11:43, 19 листопада 2009Суспільство
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Одному -18 років, другому - 25
В Івано-Франківській області батько застрелив двох своїх синів.
Про це повідомили УНІАН у Верховинському райвідділі міліції.
Трагедія сталася в cелі Криворівня Верховинського району Прикарпаття в ніч на 18 листопада. За попередньою інформацією, увечері між батьком і синами стався конфлікт, причини якого зараз з’ясовують правоохоронці. Міліція затримала чоловіка, який забрав життя у своїх нащадків.
Серед загиблих – один 18-річний син, другий – 25-річний. Правоохоронці зазначають, що в сім’ї готувалися до весілля і, очевидно, без спиртного не обійшлося.
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