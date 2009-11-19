Дочка Газпрому підписала з Нафтогазом контракт наступного року

ТОВ «Газпром збут Україна» (дочірня компанія ВАТ «Газпром») 13 листопада повністю узгодило й підписало договір купівлі-продажу природного газу в 2010 році з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі ТОВ «Газпром збут Україна».

У повідомленні наголошується, що відповідно до умов договору, ТОВ «Газпром збут Україна» в 2010 році придбає у НАК «Нафтогаз України» для подальшої реалізації підприємствам України природний газ у обсязі, що не перевищує 25% від загального обсягу імпортного природного газу, призначеного промисловим споживачам України.

Договір укладено в рамках виконання умов контракту купівлі-продажу природного газу в 2009-2019 роках, підписаного 19 січня 2009 року між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Також у повідомленні зазначається, що ТОВ «Газпром збут Україна» оголошує про початок договірної компанії з промисловими споживачами України щодо поставок природного газу в 2010 році. Компанія заявляє, що й надалі будуватиме свою роботу на чіткому виконанні взятих на себе комерційних зобов`язань.

Довідка УНІАН. ТОВ «Газпром збут Україна» - дочірня компанія ВАТ «Газпром», створена для роботи на українському ринку на виконання Угоди про врегулювання відносин у газовій сфері між Україною та Російською федерацією. Компанія має в своєму розпорядженні діючу ліцензію на поставки природного газу за нерегульованим тарифом.