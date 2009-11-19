Завтра в Україні - від 7 до 15°

Завтра в Україні місцями йтиме невеликий дощ, повітря прогріватиметься від 7 до 15°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 20 листопада по Україні мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ, у східній частині та Приазов`ї вночі та вранці помірний дощ, лише у західних областях без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у східній, південній частині та на високогір`ї Карпат окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень - 5-10°; в Криму та на півдні Одещини вночі - 7-12°, вдень - 10-15°.

У Київській області мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12м/с. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 5-10°.

У Києві мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.