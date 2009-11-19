Чиновника КМДА піймали на хабарі у три мільйони
16:19, 19 листопада 2009Суспільство
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Прокуратура порушила справу
Столична прокуратура порушила кримінальну справу за фактом вимагання та отримання 3 млн. грн. хабара начальником одного з управлінь Київської міської державної адміністрації, якого було затримано нещодавно працівниками УСБУ в Києві та Київській області.
Про це УНІАН повідомив прокурор Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ.
"Такий факт дійсно мав місце. Разом з ним у справі проходять ще декілька осіб. Наразі йому обрано міру запобіжного заходу "підписка про невиїзд", - сказав прокурор.
За словами Є.БЛАЖІВСЬКОГО, гроші посадовець вимагав за сприяння у вирішенні питання про розміщення плавзасобу.
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