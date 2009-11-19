На Тернопільщині міліціонери погоріли на хабарі

18:27, 19 листопада 2009
Суспільство
1753 0

Порушено кримінальну справу

На Тернопільщині при отримання хабара затримали оперуповноважених райвідділу міліції.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, під час дослідчої перевірки, проведеної прокуратурою разом з відділом внутрішньої безпеки міліції, встановлено, що оперативні працівники вимагали та отримали від тернопільчанки хабара в сумі 100 дол. та 200 грн. за непритягнення її до кримінальної відповідальності через те, що вона начебто надала завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Передача грошей відбулась 18 листопада в салоні автомобіля правоохоронців у Тернополі, після чого їх одразу затримали.

Сьогодні, 19 листопада, слідчий прокуратури Тернопільського району порушив кримінальну справу за фактом вимагання та отримання хабара оперуповноваженими райвідділу міліції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter