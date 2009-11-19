Тігіпко: ПДВ експортерам має відшкодовуватися автоматично

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО переконаний, що податок на додану вартість експортерам має відшкодовуватися автоматичною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив під час візиту на Стаханівський завод феросплавів в рамках поїздки на Луганщину.

На переконання С.ТІГІПКА, щоб зберегти конкурентоспроможність Стаханівського заводу феросплавів, держава повинна сприяти вирішенню двох ключових проблем підприємства - неповернення ПДВ й високі ціни на електроенергію.

«Невідшкодування ПДВ обмежує можливості розвитку заводу. Цей податок експортерам має повертатися автоматично, як ні, то країна залишиться без надходжень валюти», - аргументував політик.

«Друга проблема – це ціна на електроенергію, яку споживає підприємство. У собівартості його продукції від 40 до 70 відсотків – це ціна електроенергії», - сказав С.ТІГІПКО. За його словами, підприємство сьогодні фактично купує електроенергію великим оптом, однак за ринковою ціною. «Я вважаю, це неправильно. Повинен бути занижений тариф», - підкреслив С.ТІГІПКО.