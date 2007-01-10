Президент більше трьох годин не відпускає Януковича, Мороза...
18:33, 10 січня 2007Суспільство
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...і розділених на дві групи журналістів
У Секретаріаті Президента вже більше трьох годин триває зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКО з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.
Як передає кореспондент УНІАН, після зустрічі очікується спільна прес-конференція її учасників.
Як повідомив представник прес-служби Президента, В.ЮЩЕНКО особисто запросив В.ЯНУКОВИЧА взяти участь у спільній прес-конференції.
Разом з тим журналісти розділені на дві групи: одна перебуває в прес-центрі Секретаріату Президента, а друга – на вулиці біля будівлі Секретаріату.
Разом з журналістами на вулиці перебувають прес-секретар прем`єр-міністра Денис ІВАНЕСКО.
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