Президент більше трьох годин не відпускає Януковича, Мороза...

У Секретаріаті Президента вже більше трьох годин триває зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКО з прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, після зустрічі очікується спільна прес-конференція її учасників.

Як повідомив представник прес-служби Президента, В.ЮЩЕНКО особисто запросив В.ЯНУКОВИЧА взяти участь у спільній прес-конференції.

Разом з тим журналісти розділені на дві групи: одна перебуває в прес-центрі Секретаріату Президента, а друга – на вулиці біля будівлі Секретаріату.

Разом з журналістами на вулиці перебувають прес-секретар прем`єр-міністра Денис ІВАНЕСКО.