Путін: Україна пропустила вперед Білорусь

Глава уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН відзначає, що в умовах кризи торговий оборот між Україною і Росією значно скоротився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН сказав в ході П`ятого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

«Криза, звичайно, кризою, і вона реально відбивається і на Україні, і на Росії, і практично на всіх країнах світу, але з Україною у нас спад великий у торговельному обороті. Україна пропустила вперед Білорусь, яка посіла перше місце як торговельно-економічний партнер Росії», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що торговий оборот України з Росією на сьогодні нижче 15 млрд. доларів, а з Білоруссю - понад 16, хоча раніше Україна значно випереджала Білорусь за цим показником, який доходив до 25 млрд. доларів.

«Це істотний спад, дуже великий», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що на сьогоднішньому засіданні комітету необхідно проаналізувати це питання «і подивитися, де у нас упущені можливості, де у нас є перспективи».

За словами В.ПУТІНА, необхідно виробити заходи для того, щоб торговий оборот зріс не лише до колишнього рівня, але й став вище.

«Звичайно, наші потенціали такі, що ми можемо це зробити», - сказав він.