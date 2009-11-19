Тимошенко: авіабудівні проекти мають стратегічний характер

Україна хоче продовжити реалізацію разом із Росією проектів у галузі авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила в ході П`ятого засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

Прем`єр підкреслила, що за останні два роки Україна підписала тристоронні контракти з виробництва і ремонту літаків Ан.

«Ми б хотіли продовжити ці добрі напрацювання і хороші традиції, і далі разом освоювати світові ринки, і для цього Україна створює достатньо потужне і комплексне підприємство, яке об`єднує наші авіаційні заводи, інтелектуальні центри з будівництва літаків – КБ Антонова, і ми готові будемо вийти з пропозицією про обмін міноритарними акціями між вашим авіапромом і нашим концерном. І зможемо таким чином разом координувати політику і будувати літаки, розробляти нові літаки, і це дасть нам дуже серйозний ефект», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що йдеться про літаки Ан-140, Ан-148 і Ан-124-100.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила, що український уряд високо оцінив постанову уряду РФ про відновлення українсько-російського проекту щодо Ан-70.

«Це дуже важливо для України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що проекти в галузі авіабудування розраховані на багато років і мають стратегічний характер.

«Ми з великим задоволенням як український уряд готові співпрацювати саме по здійсненню таких проектів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.