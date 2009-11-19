Судноплавством у Керченській протоці можна керувати спільно

Україна і Російська Федерація продовжать роботу над проектом Угоди про співпрацю у сфері судноплавства в Азовському морі і Керченській протоці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, про це домовилися представники транспортних відомств обох держав цього тижня в ході шостого засідання українсько-російської Підкомісії з питань транспорту.

Крім того, вирішено продовжити роботу над проектом міжурядової Угоди про співпрацю в морському і авіаційному пошуку і порятунку на Чорному і Азовському морях. Сторони також домовилися проводити щорічні зустрічі Адміністрацій морських портів і капітанів портів Азовського моря і Керченської протоки.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Росія вивчають можливість створення консорціуму з управління судноплавством у Керченській протоці.