Україна підвищить плату за транзит газу

Тариф на транзит газу з Росії до Європи територією України в 2010 році підвищиться на 60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції в Ялті.

«Україна підніме плату за транзит, тому що це передбачено контрактом, який ми підписали на початку цього року», - сказав В.ПУТІН.

Він наголосив, що цього року за те, що Україна погодилася залишити тариф на транзит на рівні 2008 року, Росія погодилася зробити 20% знижки на ціну на газ.

«Наступного року не буде цієї знижки, але й не буде ніяких пільг по транзиту, і плата за транзит збільшиться більше, ніж плата за газ. Плата за транзит у нас збільшиться приблизно на 60%», - сказав В.ПУТІН.

Він підкреслив, що всі ці зміни в газовій сфері передбачені діючими контрактами.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу в України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.