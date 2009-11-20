Донецька і Московська області підписали угоду

Донецька обласна державна адміністрація підписала з Урядом Московської області Російської Федерації угоду про торговельно-економічну, науково-технічну й культурну співпрацю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, угоду підписано 19 листопада в місті Красногорську Московській області.

За словами голови Донецької облдержадміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА, жителі області бачать «широкі перспективи в співпраці з Московською областю».

Факт підписання угоди губернатор вважає яскравим свідченням зростаючої ролі регіонів у вирішенні завдань економічного та соціального розвитку.

«Тепер, після підписання угоди, перед регіонами відкриваються багатообіцяючі перспективи: це й збільшення обороту взаємопоставок сировини, продукції виробничо-технічного призначення, а також відкриття торгових домів і представництв», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. При цьому він додав, що найголовнішим є «обопільний інтерес і прагнення до розширення взаємовигідного партнерства наших регіонів на принципах добросусідства й конструктивного поглиблення міждержавних відносин, і в цьому ми приречені на успіх».

У прес-службі уточнили, що на сьогоднішній день Донецька облдержадміністрація уклала угоди про співпрацю з сімома областями Російської Федерації: Свердловською, Саратовською, Білгородською, Новосибірською, Нижегородською, Ростовською, Курською областями та Урядом Москви. Таким чином, на Росію доводиться більше третини загального обсягу зовнішньоторговельного обороту області.