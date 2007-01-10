Путін і Ющенко підпишуть спільний план дій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що в лютому Україна і Росія підпишуть спільний план дій на 2007-2008 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою Верховної Ради України Олександром МОРОЗОМ.

Він повідомив, що сьогодні в нього відбулася телефонна розмова з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ, в ході якого обговорювалися питання, пов`язані із завершенням підготовки проекту спільного плану дій Україна-Росія на 2007-2008 роки.

Крім того, В.ЮЩЕНКО повідомив, що українська і російська сторони вже обмінялися протоколами спільного засідання Міждержавної українсько-російської комісії, що проходило в Києві 22 грудня.

«Ми виходимо з таких міркувань, що в другій половині лютого обома сторонами ці документи будуть підписані», - підсумував В.ЮЩЕНКО.

При цьому Президент висловив упевненість, що в найближчі декілька днів ці протоколи підпишуть обидві сторони.

«Переконаний, що ця зустріч дозволила зняти гостроту в відносинах між гілками влади. Я сподіваюся, що українська політика в 2007 році буде гармонізованою і солідарною, і всі інститути влади повинні забезпечити стабільність і давати позитивні сигнали українському суспільству», - резюмував В.ЮЩЕНКО.