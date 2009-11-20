Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту у середньому за 8,13 грн./дол., продають – за 8,22 грн./дол., курс трохи змінився порівняно з 19 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються у межах 8,10-8,17 грн./дол., з продажу – в межах 8,18-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,2% порівняно з 19 листопада, і сьогодні становить 12,08 грн./євро, продажу – підвищився на 0,3% - до 12,32 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,95-12,20 грн./євро, з продажу – у межах 12,22-12,49 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 19 листопада підвищився на 0,6% і становить у середньому 0,2752 грн./рубль, курс продажу – на 0,2% - до 0,2864 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,282 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 8,13 грн./дол., продажу – 8,20 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,17 грн./дол., з продажу – в межах 8,18-8,23 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро у банках Києва майже не змінився порівняно з 19 листопада, і становить 12,12/12,28 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються у межах 12,02-12,19 грн./євро, з продажу – в межах 12,22-12,35 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках столиці порівняно з 19 листопада змінився трохи і сьогодні становить 0,2744/0,2858 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються у межах 0,22-0,282 грн./рубль, з продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, визначені на сьогодні у банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,12/8,23 грн., євро – 12,10/12,35 грн., рубль – 0,225/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,08/8,24 грн., євро – 11,85/12,40 грн., рубль – 0,28/0,29 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,12/8,22 грн., євро – 12,05/12,40 грн., рубль – 0,278/0,288 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 20 листопада, становить: гривні до долара США – 7,99, до євро – 11,875537, до російського рубля – 0,27795.