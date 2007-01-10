Фонд держмайна зможе враховувати кон`юнктуру під час приватизації

Парламентський Комітет з питань економічної політики рекомендує прийняти проект закону «Про особливості приватизації об`єктів права державної власності в 2007 році».

Як повідомили УНІАН в прес-службі комітету, таку назву відповідно до пропозицій Президента України має тепер Закон «Про перелік об`єктів права державної власності, які підлягають приватизації в 2007 році» (реєстр. № 2550).

Як повідомив голова комітету Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ, під час підготовки документу до другого читання комітетом були враховані пропозиції Президента України. Зокрема, була виключена стаття 2 (передбачала затвердження об`єктів права державної власності, які підлягають приватизації в 2007 році, згідно із доповненням 3), стаття 3 (Фонду державного майна України доручалося розробити і затвердити поквартальний план приватизації таких об`єктів) і стаття 4 (про приватизацію відповідно до принципів відкритого аукціону об`єктів, включених до переліку, який містить доповнення 3 даного Закону).

У прес-службі повідомили, що під час бесіди Президента України Віктора ЮЩЕНКА з головою комітету В.ЗАПЛАТИНСЬКИМ, яка відбулася у вівторок, Президент відзначив, що підпише закон, який враховуватиме його пропозиції. У зв`язку з цим В.ЗАПЛАТИНСЬКИЙ висловив упевненість в ухваленні закону і його підписанні Президентом.

Присутня на засіданні голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК погодилася зі зміною назви законопроекту і відзначила, що ФДМУ підтримує ухвалення законопроекту з урахуванням пропозицій глави держави.

Таким чином, з ухваленням даного законопроекту ФДМУ не буде обмежений списками об`єктів приватизації і зможе працювати в звичному режимі відповідно до кон`юнктури ринку.

Крім того, відзначає прес-служба, даним законопроектом передбачається розблокування приватизації «Укртелекому», який тепер підлягає приватизації на загальних підставах.