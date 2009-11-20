Погода на суботу

Завтра в Україні істотні опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно західний, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів 6-9° тепла, у Карпатах місцями 2-4° морозу; вдень 6-11° тепла, у південній та західній частині до 15°.

У Київській області у суботу істотні опади не очікуються. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°. У Києві температура вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.