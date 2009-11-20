24 листопада о 12.00 год. за адресою вул. Б.Хмельницького, 51-А відбудеться акція «Живий ланцюг» на захист «Української енциклопедії». Громадськість Києва, діячі культури, науки, літератури виступають проти рішення Київської міськради про виселення однієї з найстаріших у країні науково-енциклопедичних установ – Всеукраїнського державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» ім. М. Бажана та передачі приміщення одному з приватних фондів.

Окрім «Української енциклопедії» за цією ж адресою розташовані пошуково-видавниче агентство "Книга пам`яті України", головна редакція Зводу пам`яток історії та культури, редакція дитячого журналу "Соняшник". Внаслідок рішення Київської міськради всі вони опиняються на вулиці.

Право на життя видавництв та редакцій у «живому ланцюгу» будуть відстоювати відомі письменники та громадські діячі Іван Драч, Павло Мовчан, Борис Олійник, Дмитро Павличко, академік АМН України Любомир Пиріг, доктор філологічних наук Олександр Пономарів, академік Петро Тронько, академік НАН України, в.о. Голови Українського інституту національної пам’яті Ігор Юхновський та інші.

Прохання до журналістів - підтримати учасників акції протесту та висвітлити подію у ЗМІ.

Відділ зв’язків з громадськістю та ЗМІ Держкомтелерадіо