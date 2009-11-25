Газпром: якщо під Новий рік щось піде не так, винною буде Україна

ВАТ «Газпром» не бачить причин для повторення газових конфліктів з Україною напередодні Нового року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ сьогодні в ефірі радіостанції «Эхо Москвы».

«Те, як зараз складаються наші взаємини, як зараз йдуть платежі, і те, які документи ми вчора підписали, напевно, дозволяє нам розраховувати, що об`єктивно причин для якихось конфліктних ситуацій напередодні Нового року немає», - сказав С.КУПРІЯНОВ.

На його думку, головне - щоб в Україні не відбулося якихось форс-мажорів або якихось відвертих провокацій, які б поставили під загрозу виконання усіх зобов`язань.

«Зокрема, я можу нагадати, що минулого року 30 грудня, у вихідний день, київський суд ухвалив рішення про визнання діючого контракту на транзит таким, що не діє. На жаль, повністю виключити таку можливість не можна, але ми щиро сподіваємося на те, що все буде нормально», - сказав він.

С.КУПРІЯНОВ упевнений, що якщо щось піде не так, то в цьому буде винна Україна. «Це однозначно», - підкреслив він.