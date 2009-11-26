Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,94 грн./дол., що на 1,3% дешевше, ніж 25 листопада, продають – по 8,08 грн./дол., на 0,7% дешевше.

Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,70-8,01 грн./дол., з продажу – в межах 8,03-8,15 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 0,3% порівняно з 25 листопада і сьогодні становить 11,98/12,20 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,84-12,10 грн./євро, з продажу – в межах 12,12-12,30 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 25 листопада підвищився на 1% і становить в середньому 0,2732 грн./рубль, курс продажу – знизився на 0,2%, до 0,2835 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2630-0,2780 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2799-0,2900 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., що на 1% дешевше, ніж вчора, продажу – 8,08 грн./дол., на 0,6% дешевше.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,90-8,01 грн./дол., з продажу – в межах 8,02-8,12 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 0,4% порівняно з 25 листопада і становить 11,99 грн./євро, продажу – на 0,2% - до 12,20 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,84-12,06 грн./євро, з продажу – в межах 12,12-12,32 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 25 листопада підвищився на 0,3% і сьогодні становить 0,2717 грн./рубль, продажу – знизився на 0,3%, до 0,2836 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2250-0,2780 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2799-0,2900 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,90/8,10 грн., євро – 11,95/12,23 грн., рубль – 0,2250/0,2850 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,93/8,10 грн., євро – 11,90/12,30 грн., рубль – 0,2700/0,2800 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,05/8,14 грн., євро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,2760/0,2850 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 26 листопада, становить: гривні до долара США – 7,985, до євро – 12,043776, до російського рубля – 0,27734.