Погода на неділю

29 листопада на території України за прогнозами синоптиків очікується хмарна погода з проясненнями. Місцями пройде невеликий дощ, вночі на Закарпатті, в Прикарпатті та в Вінницькій області, а вранці та вдень і в південній частині - помірний дощ, на високогір`ї Карпат з мокрим снігом. Лише вночі у східних, а вдень у західних областях без опадів. Місцями тумани.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у південній частині вночі 6-11° тепла, вдень 8-13°, в Криму до15°; в Карпатах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень близько 0°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Місцями по області спостерігатиметься туман (у Києві слабкий туман). Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 6-8°.