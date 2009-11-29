Аваков: Харків став столицею голодомору

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ заявив, що для Слобожанщини трагедія 1932-1933 років є особливою, адже саме Харків став столицею голодомору, кожен четвертий житель області загинув від голоду.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив, звертаючись до учасників урочистих заходів, які відбулися в рамках вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років біля Пам’ятного знаку – хреста жертвам Голодомору.

На думку керівника області, нинішнім поколінням «необхідно повністю усвідомити трагедію тих років, аби не допустити повторення, і не увічнювати пам`ять організаторів масового голоду (Косіора, Постишева) в назвах вулиць, майданів та установ».

Біля Хреста жертвам Голодомору відбулася панахида за загиблими в 1932-1933 роках. Керівництво облдержадміністрації, представники громадських організацій, мешканці Харківщини поклали траурні вінки, композиції із житніх та пшеничних колосків і горщиків з пшеницею.

Учасники заходу пройшли скорботною ходою від Молодіжного парку до майдану Свободи, де взяли участь у загальнонаціональній акції «Запали свічку».

Харків’яни запалили свічки у пам`ять про загиблих в роки голодомору й виклали символічний хрест із лампад.