Топ-300 найбагатших людей України

Видавництво Free Media Ukraine 1 грудня передасть у продаж перший з п`яти журналів «БЛИК. ТОП-300 самых богатых людей Украины», в якому публікується рейтинг заможних людей країни.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний редактор журналу Андрій ЧЕРНІКОВ.

За його словами, особливістю цього рейтингу стало прагнення пов`язати його учасників з безпосередніми продуктами, які виробляються компаніями, що належать їм.

«Були два варіанти: або відома людина, або відома продукція, і ми прагнули зв`язати людину і продукцію - або розповідали через людину про продукцію, або через продукцію - про людину», – розповів головний редактор.

Він повідомив, що сукупні статки всіх 300 учасників рейтингу на момент фіксації оцінки (червень 2009 року) оцінювалися в 60 млрд. дол., що приблизно дорівнює 40% ВВП України за підсумками 2008 року і становить 166% Державного бюджету України на 2009 рік.

За підсумками рейтингування встановлено, що найбагатшими є бізнесмени Донецької області, активи яких сумарно оцінюються в 16,5 млрд. дол., проте за кількістю мільйонерів лідером є Київ і Київська область, де налічується 118 мільйонерів.

Вік майже половини учасників рейтингу - 41-50 років, при цьому до нього увійшли тільки 3 бізнесмени віком до 30 років. Частка жінок у рейтингу становить усього 4%.

Найбільше число мільйонерів, які увійшли до рейтингу, збудували свій бізнес на харчовій промисловості (88 чоловік, або 30%) і будівництві (84 чол., 28%).

А.ЧЕРНІКОВ також повідомив, що рейтинг Free Media вперше в Україні приймає до уваги не тільки статки окремих людей, а й сімей. Усього в рейтингу фігурують 11 сімей, серед яких найбагатша - сім`я Порошенків.

За словами головного редактора, всі п`ять журналів рейтингу планується опублікувати до кінця грудня. 29 грудня у продаж надійде фінальна частина рейтингу, де буде представлена найбагатша людина в Україні.

Довідка УНІАН. Free Media Ukraine GMBH заснована в 2006 році швейцарською видавничою групою Ringier. У 2008 році видавництво було куплене румунським холдингом Adevarul.

Компанія видає ряд видань, об`єднаних брендом «БЛИК».