Україна поповнилася 232 громадянами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 1 грудня підписав указ про прийняття до громадянства України 232 осіб, з них 14 неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави з посиланням на Службу з питань громадянства Секретаріату Президента, до громадянства прийняті представники 33 національностей: росіяни (32%), вірмени (15%), азербайджанці (9%), грузини (7%), молдовани (6%). Загалом же з початку року згідно з указами Президента громадянами України стали 3123 особи.

Протягом 2009 року відповідно до рішень Президента, органів внутрішніх справ, диппредставництв та консульських установ громадянства України набули близько 36 тисяч осіб. Припинили громадянство - понад 6 тисяч осіб.

У 2004-2009 роках громадянство України отримали близько 310 тисяч осіб - переважно це ті, хто набув цього статусу за своїм територіальним походженням (тобто вони самі або їхні близькі родичі народилися чи постійно проживали на території нашої держави).