Обговорено співпрацю України й РФ у міжнародних організаціях
21:01, 03 грудня 2009Суспільство
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Доручення міністрів
Заступник Міністра закордонних справ України Валерій ЧАЛИЙ обговорив з Тимчасовим повіреним у справах Російської Федерації в Україні Всеволодом ЛОСКУТОВИМ актуальні питання двосторонньої співпраці та окремі аспекти співпраці двох сторін у міжнародних організаціях.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, розмова дипломатів відбулася сьогодні у контексті домовленостей між главами МЗС України і РФ Петром ПОРОШЕНКОМ і Сергієм ЛАВРОВИМ щодо поглиблення конструктивного робочого формату українсько-російського діалогу.
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