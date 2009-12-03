Обговорено співпрацю України й РФ у міжнародних організаціях

Заступник Міністра закордонних справ України Валерій ЧАЛИЙ обговорив з Тимчасовим повіреним у справах Російської Федерації в Україні Всеволодом ЛОСКУТОВИМ актуальні питання двосторонньої співпраці та окремі аспекти співпраці двох сторін у міжнародних організаціях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, розмова дипломатів відбулася сьогодні у контексті домовленостей між главами МЗС України і РФ Петром ПОРОШЕНКОМ і Сергієм ЛАВРОВИМ щодо поглиблення конструктивного робочого формату українсько-російського діалогу.