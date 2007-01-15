Лексус сина екс-депутата збив пенсіонера

У ніч з суботу на неділю син колишнього депутата Верховної Ради збив пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода сталася о 1:30 ночі у Києві на бульварі Лесі Українки на пішохідному переході біля будинку номер 14.

Автомобіль-позашляховик "Лексус", за кермом якого перебував син депутата попереднього скликання Ігоря Челомбітка, збив пенсіонера.

Свідком аварії став журналіст "Української правди".

Потерпілому, який був непритомним, прямо на проїжджій частині була надана перша допомога, після чого його забрала "швидка".

Через кілька хвилин на місце пригоди прибув "Мерседес" із номерами Верховної Ради 0-164 ВР, за кермом якого перебував Ігор Челомбітко – батько хлопця.

Син екс-депутата у протоколі дав пояснення, що рухався зі швидкістю 60 км/год і намагався об`їхати пенсіонера, який переходив вулицю на червоне світло, однак той почав метатися на дорозі, а тому потрапив під машину.

Водночас очевидці ДТП стверджують, що швидкість машини була значно вище заявленої.

Ігор Челомбітко у парламенті попереднього скликання входив до фракції Партії регіонів. Після помаранчевої революції він перейшов до фракції партії "Реформи і порядок".

На виборах 2006 року Челомбітко балотувався за списком блоку Пора-ПРП, який не зміг подолати тривідсотковий бар’єр.