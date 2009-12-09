Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,98 грн./дол., продають – по 8,04 грн./дол., курс дещо підвищився порівняно з 8 грудня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,02 грн./дол., з продажу – в межах 8,03-8,08 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,2% порівняно з 8 грудня і сьогодні становить 11,78 грн./євро, продажу – на 0,5%, до 11,97 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,60-11,85 грн./євро, з продажу – в межах 11,87-12,08 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 8 грудня знизився на 1,1% і становить в середньому 0,2614 грн./рубль, продажу – на 0,7%, до 0,2731 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2671 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,98 грн./дол., продажу – 8,05 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,02 грн./дол., з продажу – в межах 8,03-8,08 грн./дол.

Середній курс купівлі-продажу євро в банках Києва знизився на 0,4% порівняно з 8 грудня і сьогодні становить 11,76/11,97 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,70-11,85 грн./євро, з продажу – в межах 11,87-12,08 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 8 грудня знизився на 1,3% і сьогодні становить 0,2600 грн./рубль, продажу – на 0,7%, до 0,2744 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2671 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,98/8,07 грн., євро – 11,75/12,05 грн., рубль – 0,2300/0,2800 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,96/8,06 грн., євро – 11,60/12,00 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,98/8,03 грн., євро – 11,70/12,10 грн., рубль – 0,2600/0,2720 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 9 грудня, становить: гривні до долара США – 7,9845, до євро – 11,7963, до російського рубля – 0,26453.