Стан Кушнарьова залишається «стабільно важким»

Про це заявила прес-секретар Міністерства охорони здоров`я України Ульяна Лозан.

У телефонному інтерв`ю телеканалу «Ера» У. Лозан повідомила, що після багатогодинної операції стан народного депутата Євгена Кушнарьова залишається «стабільно важким». Черговий консиліум медики планують провести о 9-ій годині ранку. Очікується, що тоді буде прийнято рішення про транспортабельність потерпілого. У лікарні Ізюма знаходиться міністр охорони здоров`я Юрій Поляченко.

За повідомленням телеканалу «1+1», найближчим часом очікується прибуття в Ізюм бригади медиків з Німеччини.

Обком